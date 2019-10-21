Zarif'ten Avrupa'ya nükleer anlaşma uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da düzenlenen "Tek Taraflılık ve Uluslararası Hukuk" adlı konferans sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zarif, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) İran uyarısını eleştirerek, “İran kendi iç yasaları kapsamında kara para aklama ile mücadeleyi bir gereklilik ve amaç olarak takip ediyor. FATF kararı tamamen siyasi ve biz buna karşıyız.” dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne dair Zarif, “Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesi Cuma günü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Ruhani de buna katılıyor. Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı ise Çarşamba günü başlayacak.” ifadesini kullandı.

Zarif, “Tek taraflılığa karşı duran Bağlantısızlar Hareketi çok önemli bir hareket ve İran'ın politikalarıyla aynı hizada.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacağı son adım hakkında Zarif, şunları kaydetti:

“Avrupalılar İran’ın tanıdığı süreye kadar yükümlülüklerini yerine getirmezse, 4’üncü Adım’ı atacağız ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi bunu yapmaya karar verdiğinde bunu açıklayacağız.”

Bakan Zarif, Lübnan’daki son gelişmeleri değerlendirerek, “Her zaman bölge halklarının yanında durduk. Aynı zamanda bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın korunması ve bölge halkının haklarına yönelik taleplerin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.