Ruhani: İran günümüzde dünyanın önemli ülkelerinden biri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’a gitmeden önce yaptığı konuşmada, “Bu ziyaret Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’in daveti üzerine 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesine katılmak için gerçekleşiyor” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, “ABD’lilerin benimsediği tek taraflı politikaları ve İran ulusuna karşı düşmanlık besledikleri bu durumda bölgesel ve uluslararası tüm toplantılara aktif olarak katılmamız gerekiyor”dedi.

ABD’lilerin en başından beri İran İslam Cumhuriyeti’ni yalnızlaştırmaya çalıştığını belirten Ruhani, “ABD’liler İran’ın yalnız bir ülke olmasını istiyordu. Ancak çok şükür ki İran’ın ülkeler ve dünya milletleri arasındaki konumu gün gittikçe artmıştır” diye konuştu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede çok önemli ve etkili bir ülke olduğuna ve düşmanların özellikle de ABD’nin komplolarına ve yaptırımlarına karşı diz çökmeyeceğine dair hiçbir şüphe yok. Bu nedenle bu durumda bizim böyle toplantılara katılmamız her zamankinden daha önemlidir.

Ruhani ilaveten bu ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev ve toplantıya katılan diğer ülkelerin liderleriyle görüşeceğini belirterek, “Bu görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinde önemli meseleleler ve ortak anlaşmalarla planlar konusunda değerlendirmeler yapılacak” ifadesini kullandı.