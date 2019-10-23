Zarif: ABD çok taraflılığı tehlikeye atıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan’da düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye geldi. Zarif’i Bakü Havalimanı’nda İran Bakü Büyükelçisi ile İranlı ve Azerbaycanlı diplomatlar karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Zarif, halihazırda ABD’nin çok taraflılığı tehlikeye attığını belirterek, “Bugün Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi'nden önce bakanlar düzeyindeki toplantı düzenlenecek.” dedi.

“Toplantıda çok taraflılığın üzerinede duracağız. Bu hareketin temel nedeni çok taraflılığı güçlendirmektir." diyen Dışişleri Bakanı Zarif, tüm ülkelerin diplomasi ile çok taraflılığı göz önünde bulundurması gerektiğine vurgu yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı, 23-34 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu toplantıda bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne dair Zarif, “Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesi Cuma günü yapılacak ve Sayın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de buna katılıyor.” ifadesini kullanmıştı.