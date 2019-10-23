Dışişleri Bakanı Zarif Bakü'de

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan’da düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye geldi.

Bakan Zarif’i Bakü Havalimanı’nda İran'ın Bakü Büyükelçisi Cihangirzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov ve İranlı ile Azerbaycanlı diplomatlar karşıladı.

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı, 23-34 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu toplantıda bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne dair yaptığı son açıklamada Zarif, “Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesi Cuma günü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Ruhani de buna katılıyor. Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı ise Çarşamba günü başlayacak.” ifadesini kullanmıştı.