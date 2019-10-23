Soçi Mutabakatı resmen başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün günübirlik ziyaret ettiği Rusya’da, terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza atıldı.

Bu muhtıraya göre, Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecek. 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. Örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecek. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak. Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacak. Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacak. 150 saatlik süre, 29 Ekim saat 18'de sona erecek.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber