İran, Türkiye-Rusya anlaşmasını olumlu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Soçi kentinde Türkiye ile Rusya arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin, "Suriye'ye güvenlik ve istikrar getiren, ülkenin bütünlüğünü güvence altına alan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Abbas Musavi, “Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma olumlu bir adım. Bu anlaşmanın Türkiye’nin endişelerini ortadan kaldırmasını ve Suriye’ye barış ile güvenlik getirmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Suriye'nin güvenlik endişelerini gidermek için Adana Mutabakatı'na başvurulması gerektiğini belirten Musevi, “İran bu konuda Ankara ve Şam'a yardım etmekte hiç tereddüt etmeyecektir.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de 6 saatlik topantı gerçekleştirdi. Burada yapılan anlaşamaya göre, Münbiç ve Tel Rıfat'daki YPG unsurlarının 150 saat içinde silahları ile birlikte 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.