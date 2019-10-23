Rusya: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı

Gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye füzeler de dahil, S-400’lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya “Evet” yanıtını verdi.

Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.

Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.

"Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatını konuşuyoruz"

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin şimdi yeni S-400’lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü ifade etti.

“Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” diyen Miheyev, S-400’ün Türkiye’ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, “Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu” ifadesini kullandı.

Miheyev, ayrıca S-400 sevkiyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini ekledi ve “Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.

Kaynak: Sputnik