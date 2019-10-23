İran: Soçi Mutabakatı’nı memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye ile Rusya arasında sağlanan Soçi Mutabakatı’nı değerlendiren İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, “Bu konu bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşulmadı, ancak tutumumuz her zaman açıktır.” dedi.

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına konuşan Vaizi, sözlerine şöyle devam etti:

“İran, Türkiye'nin güvenlik kaygıları ile tartışma konusu olan Suriye sınırındaki militan grupları meselesini anlıyor. Sorunların Ankara'nın güvenlik kaygılarının giderilmesi yönünde ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

Vaizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, “Olayların Suriye’nin bölünmesine yol açmaması gerektiğine inanıyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki Soçi Mutabakatı Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Vaizi, “Anlaşma saldırıların durması ve ateşkesin devam etmesine neden olmuştur. Dolayısıyla biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii ki, anlaşmada İran'ın ateşkesin devam etmesine katkı sağlaması gerektiğine işaret ediliyor.” açıklamasını yaptı.

İran’ın Türkiye ve Suriye ile iyi ilişkilere sahip olduğunu savunan Vaizi, “Son olaylarla ilgili arabuluculuk rolü oynamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Mahmud Vaizi, sözlerinin bir kısmında da İran’ın Mali Eylem Görev Gücü’ne (FATF) üye olmak istemediğini aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de 6 saatlik topantı gerçekleştirdi. Burada yapılan anlaşamaya göre, Münbiç ve Tel Rıfat'daki YPG unsurlarının 150 saat içinde silahları ile birlikte 30 kilometrenin dışına çıkarılacak.