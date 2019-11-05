Ruhani: Dördüncü adım yarın devreye giriyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli açıklamada bulundu.

İran'ın şimdiye kadar nükleer taahhütlerini azaltma yönünde 3 adım attığını hatırlatan Ruhani, “Yarın dördüncü ve yeni bir adım daha atıyoruz, bugün mektubunu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na göndereceğim. Elbette daha önceden P4 + 1 ve dünyadaki tüm dost ülkelere, yarın başlayacak yeni faaliyetlerimizin de Ajans tarafından izlenmeye devam edeceğini duyurmak istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, diğer tarafların tam olarak taahhütlerine uyduğu takdirde dördüncü adımın da diğer üç adım gibi geri dönüşünün mümkün olduğunu dile getirdi.

Nükleer anlaşmada "Kum kentine bağlı Fordo köyünde bulunan nükleer tesislerdeki bin 44 santrifüjün dönmeye devam etmesi ancak gaz enjekte edilmemesi" yönünde hüküm bulunduğunu anımsatan Ruhani, bu taahhütlerini askıya aldıklarını ve yarından itibaren Fordu Nükleer Tesisi'ne gaz vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Daha önceki haftalarda bir uzlaşıya varmadık ve mecburi olarak dördüncü adımı atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde tekrar müzakere etmeye şansımız var. Yaptırımların kaldırılması, petrol satışında kolaylık ve bankalardaki paralarımızı kullanma konusunda bir çözüm bulursak adımlarımızdan geri döneceğiz." diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

Tahran, 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını başlattığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) çerçevesindeki nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti.