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2 Kasım 2019 - 19:07

Ruhani, Cezayir milli gününü kutladı

Ruhani, Cezayir milli gününü kutladı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhrubaşkanı Hasan Ruhani, Cezayir milli gününü mevkidaşı ve Cezayir halkına tebrik etti.

Parstoday'da yer alan habere göre, Hasan Ruhani bugün Cezayir cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e gönderdiği tebrik mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişi ve mevcut çeşitli kapasiteler dikkate alınarak çeşitli alanlarda daha da gelişmesini umut etti.

Bir Kasım günü Cezayir devriminin 1954 yıldönümü olarak ülkede milli gün olarak kutlanıyor.

Cezayir halkının 2. Dünya Savaşı ardından özgürlükçü mücadeleleri ve devam etmesi, Fransa tarafından özerklik hakkının kazanılması ve 1962 yılında da bağımsızlığına sebep oldu.

News Code 1882188

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