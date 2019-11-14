Emperyalizm ve Siyonist rejimle mücadelede ön sıradayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde Tahran’da gerçekleşen 33. Uluslararası İslami Birlik Konferansı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin uzun yıllardır İslam dünyasına karşı cinayet işlediğini belirtti.

ABD, Filistin meselesini parayla çözemedi

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşmanların istedikleri hedeflerine ulaşamadığını belirterek, “Onlar, İsrail’in bölge halkı ve hatta Filistinliler tarafından normal bir ülke olarak kabul edildiğini istiyordu. Hatta ABD bu meseleyi parayla çözmeye çalıştı ve bunu “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirdi. Öte yandan Kudüs’ü işgalcilerin başkenti yapmaya çalıştılar. Ancak bu doğrultuda herhangi bir başarı elde edemediler" ifadelerinde bulundu.

Son 30 yıl boyunca Afganistan, Irak ve Yemen dahil olmak üzere bölgede süregelen savaşlara ve çatışmalara dikkati çeken Ruhani, bütün bu cinayetlerin arkasında ABD ve Siyonist rejimin olduğunu belirtti.

ABD, bölgenin ve Müslümanların dostu değil

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerinin devamında, “İslam dünyasındaki en önemli mesele, gençlere ABD’nin bölgenin ve müslümanların dostu olmadığını ve olmayacağını anlatmamızdır” ifadelerini kullandı.

Ruhani, konuya ilişkin olarak, “Kuveyt halkını kurtarmak, uluslararası sularda güvenlik sağlamak ve terörle mücadele etmek için bölgeye geldikleri söyleyen Beyaz Saray yetkilileri, bugün net bir şekilde amaçlarının Suriye petrol kuyuları olduğunu ifade ediyorlar” diye konuştu.

İran, Siyonist rejime karşı mücadelenin ön saflarında

İran İslam Cumhuriyeti’nin emperyalizm ve Siyonist rejime karşı mücadelenin ön saflarında olduğunu belirten Ruhani, “Bu Filistin, Suriye, Irak ve Yemen halkının ön sırada yer almadığı anlamında değil. Ancak 41 yıl boyunca ABD ve Siyonizmin düşmanlıkları karşısında ağır bedel ödeyen ülke hiç kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti’dir” dedi.

Ruhani, ayrıca, İran halkının diğer Müslüman mülletlerin varlığı sayesinde silahlı bir rejimin karşısında durarak zafer kazandığını söyledi.

ABD, yenilmez bir güç gedil

Günümüzde ABD’nin dünden daha güçlü olmadığını ve Müslümanların gücünün ise dünden daha az olmadığını belirten Ruhani, “Siyonist rejimin gücü geçmişte olduğundan daha büyük değil, ancak işlediği cinayetler her zamankinden daha büyüktür” değerlendirmelerinde bulundu.

Ruhani, İsrail’in dünden daha güçlü olmadığını ancak İran, Filistin, Irak ve Yemen de dahil olmak üzere İslam dünyasının daha güçlü olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Birlik ve beraberlik içerisinde, Umman Denizi, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı, Filistin meselesi dahil olamk üzere bölgedeki sorunları çözebiliriz” dedi.