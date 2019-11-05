Rusya: İran'ın endişesini anlayışla karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın yeni nükleer anlaşma kararına ilişkin, "İran'ın endişesini de anlayışla karşılıyoruz. Rusya anlaşmanın korunmasından yana." dedi.

Peskov ayrıca, "Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil. " ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları bir sonraki adımı ilan etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın yarından itibaren 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Daha önceki haftalarda bir uzlaşıya varmadık ve mecburi olarak dördüncü adımı atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde tekrar müzakere etmeye şansımız var. Yaptırımların kaldırılması, petrol satışında kolaylık ve bankalardaki paralarımızı kullanma konusunda bir çözüm bulursak adımlarımızdan geri döneceğiz." diye konuştu.