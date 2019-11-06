Zarif, Avrupa Birliği'nden taahhütlerine bağlı kalmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın nükleer taahhütleri yönünde atacakları 4. adımla ilgili kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “Bizim ABD’nin ekonomik terörü ve haraç alma uygulamalarına vereceğimiz cevap Donald Trump’ın inandığından farklıdır” dedi.

“Bizim 4. adımımız nükleer anlaşmanın 36. paragrafındaki maddelerin birinin askıya alınmasıdır. Bu Amerika ve AB'nin taahhütsüzlüklerine yanıt olarak öngörülmüştür” ifadelerini kullanan Zarif, “Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesinin önündeki en kolay yol taahhütlerine bağlı kalmalarıdır. Bu durumda biz de kararlarımızdan vazgeçebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmanın dördüncü adımını atmaya başladıklarını belirterek, “Yarından itibaren Fordo Nükleer Tesisleri'nde bulunan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlayacağız” ifadelerinde bulunmuştu.

Bunlara ilave olarak İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi de Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (UAEA) birer mektup gönderilerek Fordu'daki santrifüjleri kullanma konusunda bilgi verildiğini söylemişti.