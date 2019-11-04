Ruhani, Suudi Arabistan ve Bahreyn krallarına mektup gönderdi

Avrupa'ya tanınan üçüncü üç aylık sürenin bitişine 2 gün kaldığını söyleyen Rebii, İran'ın çıkarlarının temin edilmediği nedeniyle bu adımı atacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Bahreyn ve Suudi Arabistan krallarına yazı gönderdiğine değinen Rebii, "Hükümetimiz her daim bölge barış ve istikrarını desteklediğini duyurmuştur. Bu çerçevede Suudi Arabistan ve Bahreyn krallarına yazı gönderildi" değerlendirmesinde bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede birçok ikili mekanizmanın kurulabileceğine inandığını kaydeden Hükümet Sözcüsü Rebii, "Bölge ülkeleri ile ekonomik ve gümrük meselelerimiz var. ABD'nin baskıları, kültürel ve dini ortaklıklarımız olan komşularımızla aramızın açılmasına neden olmamalı. Biz defalarca bölgede barışın sağlanması için, kollektif bölgesel bir iş birliğine gerek duyulduğunu ilan ettik" diye konuştu.