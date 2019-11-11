Ruhani: Nükleer anlaşmayı korursak, silah ambargosu kalkacak

Kirman eyaletinde düzenlenecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Refsencan kentine gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşmaya değindi.

Ruhani, “İran olark ülkenin menfaatleri yönünde 6 ülkeyle müzakere ettik. Ancak ABD anlaşmadan çıktı. Bu durumda bizim yapacak birçok işimiz vardı. Bazıları bizim derhal anlaşmadan çekilmemizi bazıları ise anlaşmada kalmamızı istedi.” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkına seslenerek, “Nükleer anlaşmanın sürdürülmesi durumunda önümüzdeki sene çok büyük bir politik ve güvenlik hedefe ulaşmış olacağız. Birleşmiş Milletler'in (BM) kararına göre İran’ın silah satın alması yasaktır. Bu karar kapsamında eğer nükleer anlaşmayı korursak, gelecek yıl ülkeye yönelik silah ambargosu kaldırılacaktır” diye konuştu.