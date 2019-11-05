İran’dan UAEA’ya 4. adım mektubu

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (UAEA) birer mektup gönderilerek Fordu'daki santrifüjleri kullanma konusunda bilgi verildiğini sölyedi.

Garipabadi, “İran İslam Cumhuriyeti, mektupla yarın Çarşamba günü Fordu nükleer tesisindeki santrifüjlere UF6 gazı enjekte etmeye başlayacağını bildirdi ve kurumdan UAEA müfettişlerinin bu süreci denetlemek için belirtilen saatte sözü geçen nükleer tesisinde hazır bulunmalarını talep etti.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları bir sonraki adımı ilan etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın yarından itibaren 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca, "Daha önceki haftalarda bir uzlaşıya varmadık ve mecburi olarak dördüncü adımı atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içinde tekrar müzakere etmeye şansımız var. Yaptırımların kaldırılması, petrol satışında kolaylık ve bankalardaki paralarımızı kullanma konusunda bir çözüm bulursak adımlarımızdan geri döneceğiz." diye konuştu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

Tahran, 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını başlattığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı(KOEP) çerçevesindeki nükleer araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhüdünü resmen askıya aldığını ilan ettiğini bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın tarafı 5 ülkeye (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın menfaatlerini koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söylemişti.

Tahran'ın verdiği ilk 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Üçüncü adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." bilgisini vermişti