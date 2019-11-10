İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yezd eyaletinde düzenlenecek olan toplu açılış törenine katılmak üzere Yezd kentine geldi.

Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının İslam Devrimi çizgisinde yürümekte olduğunu belirterek, "ABD ülkede ihtilaf ile anlaşmazlık yaratmak istiyor. Az sayıda kişilerin ABD’nin bu isteğini dile getirmesine izin vermeyelim. Onları aynı zamanda İslami vahdet ile birliğe davet ediyoruz. Zira tarihi açıdan çok önemli bir durumdayız." dedi.

Hükümetin yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olduğunu anlatan Ruhani, tüm yetkililerin bu konuda çaba göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet üç yasatasarıda yolsuzlukla mücadelenin ana yollarını belirledi ve şu ana kadar İslami Şura Meclisi’ne iki yasatasarısı sunuldu." ifadesini kullandı.

Ruhani, sözlerinin bir kısmında da, "ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası keşfettik." diye konuştu.