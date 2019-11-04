4 Kasım İran halkının bağımsızlık isteğinin simgesidir

İRNA'nın bildirdiğine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetimlerinin son yüzyılda türlü yöntemler kullandığını belirterek, "ABD 4 Kasım 1964 günü Şah rejimine İmam Humeyni'yi sürgüne göndermesi talimatını verdi. Çünkü İmam Humeyni kapitülasyon yasasına karşı coşukulu bir konuşma yapmış ve İran halkı nezdinde en nefret edilen hükümetin ABD hükümeti olduğunu dile getirmişti. Dolayısıyla 4 Kasım ilk baştan anti Amerikan bir akım olmuştur" ifadesine yer verdi.

ABD'nin 4 Kasım 1964'ten sonra yine 4 Kasım 1978 günü İran'ın iç işlerine karıştığını açıklayan Ruhani, bu müdahalelerin sonucu İmam Humeyni'yi önder olarak gören öğrencilerin 19 Ağustos 1953 Darbesi gibi bir tecrübenin yaşanmaması için ABD'ye karşı harekete geçtiğini söyledi.

ABD'nin yine 4 Kasım günü geçetiğimiz yılda en son komployu da devreye soktuğuna işaret eden Ruhani, "4 Kasım 2018 günü ABD tarih boyunca eşi görülmemiş en kötü yaptırımları İran halkına dayatmaya çalıştı. Ancak ABD yine bu komploda da yenilgiye uğrayacak ve Amerikalılar halihazırda açıkça yaptırımın başarı getirecek bir yol olmadığını anlamışlardır" diye konuştu.