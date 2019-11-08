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8 Kasım 2019 - 12:47

İranlı yetkili nükleer anlaşma için Rusya'ya gitti

İranlı yetkili nükleer anlaşma için Rusya'ya gitti

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Moskova’ya ulaştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya gitti.

Irakçi’nin bu konferansta nükleer anlaşmanın son durumuyla ilgili konuşma yapması bekleniyor.

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı 7- 9 Kasım 2019 tarihleri arasında 40 ülke heyetinin katılımıyla Rusya’nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

IAEA, CTBTO, UNODA uluslararası örgütleri temsilcilerinin de katılacağı bu knferansta Rusya ile ABD arasındaki silah kontrolü, İran nükleer anlaşması, Ortadoğu’daki son gelişmeler ve Kore Yarımadası krizi gibi konular ele alınacak.

News Code 1882298

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