Rusya: İran salgın döneminde de UAEA ile gerekli işbirliği yapıyor

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun İran'ın nükleer tesislerine ilişkin incelemelerinin devam ettiğini bildirdi.

Olyanov’un paylaşımında, “Koronavirüs salgınına rağmen UAEA müfettişlerinin İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin güvence denetimi sürüyor” belirtildi.

Rus yetkili, Tahran’ın UAEA ile gerekli işbirliği yapmakta olduğunu ifade ederek, “Bu, İran'ın nükleer programı hakkında uygunsuz spekülasyonların giderilmesine yardımcı olacaktır” açıklamasında bulundu.

İran, nükleer anlaşma kapsamında UAEA müfettişlerine nükleer tesislere girme izni vermiştir.