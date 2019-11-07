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7 Kasım 2019 - 12:20

Rusya: İran konusunda Tel Aviv ile aynı fikirde değiliz

Rusya: İran konusunda Tel Aviv ile aynı fikirde değiliz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran konusunda Moskova ile Tel Aviv arasında anlaşmazlık olduğunu bildirdi.

Sputnik’e göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tel Aviv ziyareti sırasında Israel Katz ile görüştüğünü duyurdu.

Ryabkov, bu ziyaret kapsamında Tel Aviv Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, silah kontrolü, nükleer silahların yayılmasını önlemenin yanı sıra çeşitli konuları ele aldıklarını  belirtti.

Görüşmede ayrıca İran'ı tartıştıklarına dikkati çeken Ryabkov, "İran konusunda Moskova ile Tel Aviv arasında bazı anlaşmazlıklar var. Aslında bizim bu konuda onlarla hemfikir olmamız şarşırtıcıdır" dedi.

News Code 1882285

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