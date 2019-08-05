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5 Ağustos 2019 - 15:02

Rusya'dan ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırımına kınama

Rusya'dan ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırımına kınama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararını kınadı.

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararını kınadı.

Sergey Ryabkov, ABD'nin kararını "bugün uluslararası ilişkilerde bulunmaması gereken benzeri görülmemiş bir baskı" olarak nitelendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Bakan Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var." demişti.

News Code 1880370
Muhammed BURHAN

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