Rusya'dan ABD'nin Zarif'e yönelik yaptırımına kınama

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararını kınadı.

Sergey Ryabkov, ABD'nin kararını "bugün uluslararası ilişkilerde bulunmaması gereken benzeri görülmemiş bir baskı" olarak nitelendirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurmuştu.

Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Bakan Zarif, "İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var." demişti.