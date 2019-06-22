Rusya: Petrol satışı konusunda İran'a destek vereceğiz

Reuters’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) sözlerini yerine getirmemesi surette, ülkesinin İran’a yardım edeceğini bildirdi.

Sergey Ryabkov, İran’a ABD yaptırımlarından önceki gibi petrol satışı konusunda yardım edeceklerini söyledi.

Ryabkov ayrıca, ABD'yi, üzerinde yeterince iyi düşünülmemiş adımlar atılması konusunda uyardı.

ABD'yi, İran'la yaşanan gerginliği kasıtlı bir biçimde tırmandırmakla suçlayan Ryabkov, "Washington provokatif davranıyor ve durumu açık bir çatışma halinin kenarına sürüklüyor" saptamasını yaptı.