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22 Haziran 2019 - 09:46

Rusya: Petrol satışı konusunda İran'a destek vereceğiz

Rusya: Petrol satışı konusunda İran'a destek vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupalıların sözlerini yerine getirmemeleri takdirde, petrol satışı ve finansal işlemlerinde İran’a yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Reuters’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) sözlerini yerine getirmemesi surette, ülkesinin İran’a yardım edeceğini bildirdi.

Sergey Ryabkov, İran’a ABD yaptırımlarından önceki gibi petrol satışı konusunda yardım edeceklerini söyledi.

Ryabkov ayrıca, ABD'yi, üzerinde yeterince iyi düşünülmemiş adımlar atılması konusunda uyardı.

 ABD'yi, İran'la yaşanan gerginliği kasıtlı bir biçimde tırmandırmakla suçlayan Ryabkov, "Washington provokatif davranıyor ve durumu açık bir çatışma halinin kenarına sürüklüyor" saptamasını yaptı.

News Code 1879420
Ruya FEREYDUNI

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