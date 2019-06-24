Rusya'dan Trump'ın İran'a yeni yaptırım kararına eleştiri

Reuters'e göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yeni ek yaptırım kararının sadece gerginliği arttıracağını söyledi.

Washington’ın ek yaptırım yerine İran’la diyaloga girmesi gerektiğini belirten Sergey Ryabkov, “Rusya ve ortakları, Washington’un İran’a uygulamak istediği yeni ek yaptırımlara karşı çıkmak için adımlar atacak.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'a yeni ek yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe gireceğini söylemişti.