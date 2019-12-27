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27 Aralık 2019 - 10:33

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'ın Almatı kentinden kalkış sırasında yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildi.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883374

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