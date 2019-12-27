İran'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Almatı'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Kazak halkı ile hükümetine başsağlığı diledi.

Musevi, "Bu acı olada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Bugün sabahın erken saatlerinde Kazakistan'da Almatı yakınlarında 93 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.