İran'ın yeni Moskova Büyükelçisi Rusya'da

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Moskova Büyükelçisi olarak atanan Kazım Celali Moskova’ya geldi. Büyükelçi Celali’yi Moskova'ya getiren uçak, bugün Vnukovo Havalimanı'na indi. Celali’yi İran’ın Moskova Büyükelçiliğindeki ilgili yetkililer ile diplomatlar karşıladı.

İran’ın yeni Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, önümüzdeki günlerde güven mektubunu sunmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Son ayda milletvekilliğinden istifa eden Kazım Celali, 2012'den bu yana Meclis Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Görev süresini tamamlayan İran'ın eski Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de Tahran'a geri dönecek.