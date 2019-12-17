Boeing, tartışmalı uçak 737 Max'ın üretimini durdurdu

Uçak devi Boeing'in, biri Endonezya diğeri de Etiyopya'da toplam 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki kaza sonrasında sürüklendiği kriz adım adım büyüyor.

Firma, dokuz ay önce dünya genelinde seferden çekilen 737 Max'lara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Nisan'da üretimi yüzde 20 azaltma yoluna giden Boeing, bu kez üretimi gelecek aydan itibaren geçici olarak durdurma kararı aldı.

Firmanın açıklamasında "Şimdilik herhangi bir işten çıkarma söz konusu değil" ifadesi de kullanıldı.

Firmanın borsa hisseleri değer kaybediyor

737 Max tipi uçakların 2019 sonunda yeniden sefere başlama ihtimali, Amerikan Havacılık İdaresi'nden gelen açıklamayla ortadan kalkmıştı. İdare, geçen haftaki açıklamasında, 2020 öncesinde Boeing 737 Max'ların uçuşa başlamasını onaylamayacağını vurgulamıştı.

Uçak devi firmaya krizin faturası da giderek ağırlaşıyor. Firmanın borsadaki hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Boeing 737 max krizi

Boeing, geçen yıl "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Timetürk