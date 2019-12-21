Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

Edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Guasipati havalimanından kalkan Beechcraft 100 King Air tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde Oscar Machado Zuloaga Havalimanı yakınındaki ormanlık alana düştü.

İnişin hemen öncesinde meydana gelen kazada 3 mürettebat ve 6 yolcudan kurtulan olmadı.

Başsavcı Tarek William Saab, Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı araştırması için 1'i havacılık uzmanı 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Saab, kazanın nedenine dair bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade etti.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde ise uçakta hükümete yakın iş adamlarının bulunduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Guasipati havalimanından kalkan Beechcraft 100 King Air tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyinde Oscar Machado Zuloaga Havalimanı yakınındaki ormanlık alana düştü.

İnişin hemen öncesinde meydana gelen kazada 3 mürettebat ve 6 yolcudan kurtulan olmadı.

Başsavcı Tarek William Saab, Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı araştırması için 1'i havacılık uzmanı 2 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Saab, kazanın nedenine dair bir açıklama yapmak için erken olduğunu ifade etti.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde ise uçakta hükümete yakın iş adamlarının bulunduğu kaydedildi.