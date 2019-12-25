  1. Toplum
25 Aralık 2019 - 12:09

İran'ın kuzeybatısında askeri uçak düştü

İran'ın kuzeybatısında askeri uçak düştü

İran'ın kuzeybatısında yer alan Erdebil eyaletindeki dağlık alanda bir uçak düştü.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Erdebil eyaletindeki dağlık alanda bir uçak düştü.

Erdebil Valiliğinden bir yetkili, uçak kazasını doğrulayarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İran Kızılayı helikopterlerinin uçak enkazından kalıntılar bulmak amacıyla bölgeye gönderildiği belirtildi.

İran Ordusu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 tipi bir savaş uçağının ülkenin kuzeybatısında görev esnasında düştüğü bildirildi.

Askeri uçaktaki pilotun bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

News Code 1883349

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