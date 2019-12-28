  1. Kültür
28 Aralık 2019 - 14:41

İran yapımı Türkçe filmin çekimleri tamamlandı

İran yapımı Türkçe filmin çekimleri tamamlandı

İranlı kadın sinemacı Niki Kerimi’nin yönetmenliğini yaptığı “Atabay” adlı film İran’da düzenlenecek 38. Fecr Film Festivali’ne katılmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Niki Kerimi’nin üstlendiği “Atabay” adlı film bu sene 38’incisi İran’da düzenlenecek Fecr Film Festivali’nde gösterime hazırlanıyor.

Bazı bölümleri Türkçe olarak anlatılan filmin oyuncu kategorisinde İran sinemasından Cevad Ezzati, Hadi Hecazifer, Seher Dolatşahi, Danial Norouş, Yusuf Ali Deryadel ve Mehlega Minouş yer almaktadır.

Sinemacı Niki Kerimi’nin beşinci eseri olan “Atabay” filminin çekimleri Batı Azerbaycan’ın tarihi kenti Hoy’da yapılmıştır.

Fecr Film Festivali 1-11 Şubat tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecektir.

News Code 1883407

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