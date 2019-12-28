İran yapımı Türkçe filmin çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini Niki Kerimi’nin üstlendiği “Atabay” adlı film bu sene 38’incisi İran’da düzenlenecek Fecr Film Festivali’nde gösterime hazırlanıyor.

Bazı bölümleri Türkçe olarak anlatılan filmin oyuncu kategorisinde İran sinemasından Cevad Ezzati, Hadi Hecazifer, Seher Dolatşahi, Danial Norouş, Yusuf Ali Deryadel ve Mehlega Minouş yer almaktadır.

Sinemacı Niki Kerimi’nin beşinci eseri olan “Atabay” filminin çekimleri Batı Azerbaycan’ın tarihi kenti Hoy’da yapılmıştır.

Fecr Film Festivali 1-11 Şubat tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecektir.