İranlı ünlü yönetmen Türk dergisinin kapağında

Türkiye'nin saygın dergilerinden biri olan Psikesinema'da üç sene önce vefat eden İranlı yönetmen-ressam Abbas Kiyarüstemi'nin fotoğrafı dergi kapağında yer aldı.

Derginin son sayısında merhum Kiyarüstemi'nin hayatı ve yaptığı eserleriyle ilgli yazılar bulunuyor.

Sinema dalında onlarca ödülün sahibi yönetmen Kiyarüstemi, kanser tedavisi için bulunduğu Paris'te Temmuz 2016'da hayatını kaybetmişti.

Ünlü İranlı yönetmen 1997 yılında "Kirazın Tadı" adlı filmiyle Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye'yi kazanırken, 1999'da ise "Rüzgar Bizi Sürükleyecek" filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'ne layık görülmüştü.