İran yapımı film İrlanda'da sinemaseverlerle buluşacak

Yönetmenliğini Kambiz Seffari yapan ve yapımcılığını Muhsin Emir Yusefi üstlenen “No. 3 Azar shar street” adlı uzun metrajlı film, 25 Ocak’ta Uluslararası Dublin İpek Yolu Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

“No. 3 Azar shar street” film yıllar sonra kendi ülkelerine dönmek isteyen göçmenlerin karşılaşacağı olası sorunlara odaklanmaktadır.

Söz konusu filmin özeti şöyle:

“Almanya'da eşini kaybeden göçmen Roja, miras işlemleri için İran’a dönüyor. Ancak kocasının eski eşinden başka bir çocuğu olduğunu farketmesi onun işlerini daha kötüleştiriyor…”

Uluslararası İpek Yolu Film Festivali 21-25 Ocak’ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecektir.