İranlı kadın şair Furuğ Türkiye'de anıldı

Modern İran şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Furuğ Ferruhzad'ın doğum günü ile birlikte toplu şiirlerlerinden oluşan “Rüzgâr Bizi Götürecek” isimli eserin Yapı Kredi Yayınları (YKY) tarafından yayımlanması sebebiyle, İstanbul'da bir anma toreni düzenlendi. Bu törende Furuğ’un şiirleri, yaşamı ve yapıtları üzerine konuşuldu.

Furuğ Ferruhzad (1934-1967). XX. yüzyıl İran şiirinin en önemli temsilcilerinden biri. 1934 yılında Tahran'da doğdu. Sinema ve tiyatro alanında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1962 yılında yaptığı 'Bir Ateş' adlı belgesel filmi İtalya'da 'Belgesel Filmler Festivali'inde birincilik öüdülü aldı. 1963 yılında yaptığı 'Kara Ev' filmi, 'Ober Havzen Film Festivali'nde en iyi film ödülü aldı. 'Duvar, Esir ve İsyan' adlı kitaplarının haricinde Nima'nın etkisinde kaldığı 'Yeniden Doğuş' adlı eseri, onun en büyük eseri olarak edebiyat tarihine geçti. 33 yaşında 1967 yılında bir trafik kazasında yaşamnı yitirdi.