İran Çalışmaları Dergisi'nin yeni sayısı çıktı

İran'nın tarihini, ekonomisini, edebiyatını, siyasetini ve kültürü üzerine çalışmalar yapan İran Çalışmaları Dergisi'nin 31 Aralık 2019 sayısı yayınlandı.

Türkiye'de yayınlanan bu dergide Habib Kartaloğlu, Mehmet Akif Koç ve Oğuzhan Özoğlu gibi İran siyaset alanı uzmanlarının makaleleri yer alıyor.

İran Çalışmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde İran’a dair bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak, İran’ın bilimsel ve akademik olarak daha yakından, tarafsız bir şekilde tanınması ve analiz edilmesine ilişkin faaliyet gösteriyor. Dergiye, İran ile ilgili; tarih, siyaset, sosyal politikalar, ekonomi politikaları, toplumsal çalışmalar, din ve mezhep çalışmaları, sanat ve edebiyat disiplinlerinde yazılar yayınlanıyor. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, önümüzdeki dönemde Farsça makalelerin de kabul edilmesi planlanmaktadır.