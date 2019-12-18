İran'ın "Son Hikayesi" Oscar ödülleri için yarışacak

İranlı sinemacı Ashkan Rahgozar'ın yönetmenliğini yaptığı “Son Hikaye” adlı animasyon en iyi animasyon olarak 92’nci Oscar Ödülleri için yarışacak 334 filmin arasında yer aldı.

Daha önce ulusal ve uluslararası 11 festivalde ödül alan “Son Hikaye”, İranlı şair Firdevsi’nin önemli eseri olan Şehname'de yer alan İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak bilinen Zahhak ile ona isyan eden mitolojik kahramanı Demirci Kave efsanesini anlatıyor.

92. Oscar Ödülleri için adaylar açıklanmadan önce son listeler dün belirlendi. Son eleme sonrası Oscar adayları 13 Ocak'ta açıklanacak. 2020 Oscar Ödülleri ise 9 Şubat'taki törenle sahiplerini bulacak.