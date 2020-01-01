Futbolda ofsayt kuralı değişecek!

İngiliz The Times Gazetesi'nin haberine göre; FIFA'nın ilgili kurumları ofsayt pozisyonlarında hücum oyuncusuyla, savunma oyuncusu arasında "bariz boşluk" kavramı üzerinde tartışıyor.

Buna göre, hücum eden oyuncunun tüm vücudu, savunma oyuncusundan önde olursa bu pozisyona ofsayt verilecek. Aksi halde hücum eden oyuncunun sadece belirli uzuvları savunma oyuncusundan öndeyse bu pozisyonlara ofsayt verilmemesi gündemde...

FIFA'nın son kararını vermesi halinde bu durumu IFAB'a bildireceği ve ardından test aşamasına geçileceği kaydedildi.

Kaynak: Futbol Arena