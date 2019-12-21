İranlı forvet Azmun, Rusya liginin en iyi forveti seçildi

Rusya’nın Championat sitesi 2019 – 2020 sezonunun teknik değerlendirmesini yayımladı.

Rus site Rusya süperliginde en iyi forvetleri ve golcü futbolcuları karşılaştırdı.

Rus site, Zenit futbol takımında oynayan İranlı Türkmen forvet Serdar Azmun’u attığı 9 golle en iyi forvetlerin arasında değerlendirdi.

Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Rus site, Rusya süper liginde top koşturan tüm forvetleri karşılaştırarak Serdar Azmen birçok olumlu özelliği ile hatta gol kralı olabileceğini, fakat sezon boyunca yaşadığı sıkıntıların yüzünden takım arkadaşı Dejioba onu solladığını, ancak buna rağmen ligin en iyi forveti olduğunu vurguladı.