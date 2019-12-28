Çin'den Mesut'a yeni sansür!

Mesut Özil'in Doğu Türkistan'a yönelik destek açıklamasının Çin hükümeti tarafından ambargosu sürüyor. Çin televizyonu, Bournemouth - Arsenal maçında top Mesut'a geldiğinde adını hiç telaffuz etmedi.

Konami'nin PES oyunlarında adının kaldırılması, sosyal medyada Mesut Özil'in hesaplarına erişimin engellenmesi ve Arsenal maçlarının Çin'de yayınlanmasının yasaklanmasının ardından bu kez da farklı bir yasakla gündeme geldi. Arsenal'in Bournemouth ile karşı karşıya geldiği maçı yayınlayan Çin televizyonunun top Mesut'a geldiğinde adını söylememesi haber oldu.

Hatta Çin televizyonu Arsenal'in ilk 11'i TV'de spiker tarafından okunurken Mesut Özil'in adı hiç okunmadı ve TV'de de gösterilmedi.

Kaynak: SPORX