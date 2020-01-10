Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Everton’da şans bulamayan Cenk Tosun, Ada’da kaldı. Sağlık kontrolünden geçen milli futbolcumuzla, kiralık anlaşma sağlandı. Cenk Tosun'un satın alma opsiyonu ise 20 milyon euro olacak.

Adı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli 28 yaşındaki golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu yüzden Ada'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Cenk Tosun, 2 yıl önce Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olmuş; fakat Merseyside ekibinde istediği şansı bulamamıştı.

Carlo Ancelotti’nin göreve gelmesinin ardından da forma şansı bulamayan Tosun, bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıktı, 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

Cenk Tosun'un Premier Lig’de 9. sırada yer alan Crystal Palace'ın bu hafta Arsenal ile oynayacağı maçın kadroda olması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR