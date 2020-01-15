  1. Spor
15 Ocak 2020 - 15:36

Manchester United Orta Doğu kampını iptal etti!

Manchester United Orta Doğu kampını iptal etti!

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Manchester United, devre arasında gitmeyi planladığı Orta Doğu kampını iptal etti.

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden ve dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Manchester United, Orta Doğu’da yaşanan gerginlik nedeniyle devre arasında Dubai’de yapmayı planladığı kampı iptal etti. Hemen her sene Dubai’deki Nad Al Sheba Spor Kompleksi’nde sezona verilen araları değerlendiren Manchester United’ın, bu kez Avrupa’da kamp yapacağı belirtildi.

Kış aylarının İngiltere’de sert geçmesinden dolayı devre arası kampları için ılıman bir  iklime sahip olan Dubai’yi tercih eden Manchester United, İran ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrasında bu yıl, bu kararından vazgeçti. Manchester United Teknik Direktörü Ola Gunnar Solksjaer, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Kamp nerede olacak bilmiyorum ama Avrupa’da kalacağız” dedi.

Kaynak: Sözcü

News Code 1883849

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