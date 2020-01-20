İran milletinin direnişi ABD'yi öfkelendirmiştir

İran Hac ve Ziyaret Kurumu yetkilileri bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Devrim Lideri, "İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'ye karşı direnişi ve İran milletinin ABD zorbalığını kabul etmemesi dünyanın dikkatini çeken bir gerçektir. Bunlar İslam’ı yayma çalışmalarında kullanılmalı" dedi.

Hac ve Ziyaret Kurumu yetkililerine hitap eden İslam Devrimi Lidri, birçok ülkenin hac menasikini önemsemediğini belirterek, “Fakat İmam Humeyni (ra) bize haccın uluslararası düzeyde ciddi bir hareketlilik noktası olduğunu ve İslam Ümmeti için birçok fayda sağladığını öğretti” ifadesini kullandı.

İran’ın normal bir ülke haline gelmesini isteyen ABD’nin asıl amacına değinen Devrim Lideri, ABD’nin toplumun halkın oybirliği, İslami düşünceler ve dini öğretilerle yönetilmesini istemediğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, "Dünyada dini demokrasi bilinmemekte. Şu anda İslam Cumhuriyeti'ne karşı milyonlarca kara propaganda yürütülmektedir. Hac menasikinde İran’ın benimsediği model (dini demokrasi), Amerika’nın İran’la olan düşmanlığının sebebi ve zorbalığı kabullenmeyen İran halkının mantığı anlatılabilir" ifadelerinde bulundu.

“Amerikalıların İran milletine olan öfkesinin nedeni, bağımsız bir düzenin haydutların karşısında durmasını yansıtan görüntüdür” diyen Devrim Lideri, bu ilgi çekici konuyun İslam dini ile İran ulusunun gerçeğini tanıtmada kullanılması gerektiğini belirtti.