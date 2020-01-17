Bugünkü Tahran Cuma namazını Ayetullah Hamanei ikame edecek

Bugün Tahran'daki cuma namazı İmam Humeyni (r.a) Musalla Camisi'nde İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında kılınacak.

Bugünkü Tahran cuma namazı dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenecek.

İmam Humeyni (r.a) Musalla Camisi'nin kapıları İran saati ile 09.00'da açıldı.

Tahran Cuma Namazı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İslam Devrimi zaferinin yıldönümü ile birlikte İslam Devrimi İkinci Adım arifesinde bu hafta Tahran'daki cuma namazı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında kılınacak" belirtilmişti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei en son sekiz yıl önce Tahran cuma namazını kıldırmıştı.

Ayetullah Hamanei, 17 Ocak 2012 tarihindeki cuma hutbesinde Arap Baharı hareketlerine değinerek, hutbesinin bir bölümünü Arapça vermişti.