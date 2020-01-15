Bu haftaki Tahran cuma namazını Ayetullah Hamanei ikame edecek

Bu hafta Tahran'daki cuma namazı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında kılınacak.

Tahran Cuma Namazı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İslam Devrimi zaferinin yıldönümü ile birlikte İslam Devrimi İkinci Adım arifesinde bu hafta Tahran'daki cuma namazı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin imamlığında kılınacak" belirtildi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei en son sekiz yıl önce Tahran cuma namazını kıldırmıştı.

Ayetullah Hamanei, 17 Ocak 2012 tarihindeki cuma hutbesinde Arap Baharı hareketlerine değinerek, hutbesinin bir bölümünü Arapça vermişti.