İran misilleme yaparak ABD'ye stratejik bir mesaj verdi

İran’ın Korgeneral Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak Irak'ta bulunan Amerikan üslerine balistik füze saldırısı düzenlemesini değerlendiren Lübnan Meclisi'ndeki Direnişe Vefa Fraksiyonu Başkanı Muhammed Raad, İran’ın bu misillemeyle düşmanlar ve Amerikalılara stratejik bir mesaj verdiğine dikkati çekerek, “Bölgemizdeki büyük bir askeri üs vuruldu. Tüm bunlar birer mesaj içeriyor" dedi.

Raad, "Amerikalılar Korgeneral Süleymani ekibini hedef alarak direniş eksenine bir mesaj iletmek istiyorlardı, ancak şimdi ABD başkanı ülkesinde azil süreci ile uğraşıyor. ABD'de artık onun uluslararası toplumdaki davranışlarına hiç katlanılmıyor" ifadesini kullandı.

Sembolik açıdan Ayn el Esad Hava Üssü'nün ABD için önem taşıdığını ifade eden Raad, Bush'un döneminden beri tüm ABD başkanlarının Irak'a gizlice geldiğinde bu askeri üssü ziyaret ettiğini kaydetti.

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad Hava Üssü'ne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara en az 22 füze fırlatmıştı.