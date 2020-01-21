Türkiye’nin yeni Aşkabat Büyükelçisi görevine başladı

Türkiye’nin yeni atanan Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan Devlet Başkanı’na güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği’nin resmi Twitter sayfasında yer alan bilgilere göre, Büyükelçi Togan Oral, Türkmenistan'da sembolik önemi bulunan mekanlarını gezdi. Güven mektubunu sunarak, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüşmesinden sonra Büyükelçi Oral, Aşkabat Kıpçak Camii'ni ziyaret etti. Orta Asya’nın en büyük camilerinden birisi olan Kıpçak Camisi Türkmenistan’a gelen yabancı devlet ve hükümet yetkililerinin ve büyükelçilerin uğrak yeridir. Bu aminin bulunduğu alanda Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un kabri ve anıt mezarı bulunmaktadır.

Bu anıtı ziyaret ederek, çelenk bırakan Büyükelçi Togan Oral Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştur.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan