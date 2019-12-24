Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan hattında ulaştırma anlaşması

Özbekistan Demiryol İşletmesi resmi sitesinde yer alan habere göre, ilk toplantıda, yetkililer "Asya-Pasifik ülkeleri - Çin - Kırgızistan - Özbekistan - Türkmenistan - Azerbaycan - Gürcistan - Avrupa" konteyner trenlerinin hızlandırılmış geçişi ve birleşik tarifelerin uygulanması için ortak yaklaşımların geliştirilmesinin önemi üzerinde anlaştılar. Demiryol alanındaki mültimodal ulaştırma alanındaki işbirliği anlaşması, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri arasında değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya kıtasının diğer ülkeleriyle de ticaret hacmini önemli ölçüde artıracaktır.

"Kaşgar – Oş (karayolu taşımacılığı yardımıyla) - Andijan - Farab - Türkmenbaşı limanı - Alat limanı - Gardabani limanı" ve ardından Gürcistan limanlarının veya Ahalkala - Kars limanlarının istikametleri boyunca lojistik altyapısının geliştirilmesi konuları incelendi.

Toplantının ardından, tarafların bölgelerinin konteyner trenlerine giden güzergahı boyunca rekabetçi özel transit tarife oranları (deniz besleyici taşımacılığı dahil) kabul etti.

Ayrıca katılımcılar, mallarının ülkelerinin sınır ve gümrük birimleriyle hızlandırılmış geçişi konularında da çalışacaklar.

Güzergahın geliştirilmesi ile ilgili alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamak için toplantı katılımcıları Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı başkanlığında katılımcı ülkelerin demiryolları başkanlarından oluşan bir Koordinasyon Komitesi oluşturulması konusunda anlaştılar.

2020 yılının ilk çeyreğinde çok modlu güzergâh boyunca ilk pilot konteyner treninin organize edilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: GBNews