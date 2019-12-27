Türkmenistan komşu ülkelerle ticaretini arttırdı

Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre, Türkmenistan’ın, Birleşmiş Milletler Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) ülkeleri ile yaptığı ticaret hacmini arttırdığı belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre, Türkmenistan’ın; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Afganistan’dan oluşan SPECA ülkeleri ile arasındaki toplam ticaret hacmi, 2017 yılında 982 milyon Dolar seviyesinden, 2018 yılında yüzde 13 oranında artarak, 1 milyar 113 milyon Dolara yükseldi. Ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında ise 1 milyar doları aştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA), Orta Asya'da bölgesel işbirliğini ve dünya ekonomisine entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: TRT Avaz