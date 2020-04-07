İran-Brezilya ilişkileri Brasilia'da değerlendirildi

İran'ın Brasilia Büyükelçisi Hüseyin Karibi, Brezilya Cumhurbaaşkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelerek, güven mektubunu sundu.

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro bu görüşmede, iki ülkenin özellikle ekonomik alanında işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Bolsonaro, yeni tip koronavirüsle mücadele çabalarının yanı sıra virüsten dolayı ülkenin ekonomisine verilen zararlara dikkati çekerek, salgın sonrası bu zararları telefi etmek için ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Büyükelçi Karibi de, Brezilya ekonomisini İran ekonomisini tamamlayabilecek dünyadaki 'ekonomik güçlerden' biri olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.