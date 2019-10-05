İran ile Türkmenistan bir dizi anlaşmaya imza attı

Tahran ile Aşkabat ekonomi, karayolu ve ulaştırma alanlarında ikili işbirliğini geliştirmek istiyor. Bu kapsamda İran-Türkmenistan 15. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı başkent Aşkabat’ta gerçekleştirildi.

Taşımacılık, telekomünikasyon, ekonomi ve ticaret, enerji, sanayi ve madencilik ile bilim ve kültür gibi konuların masaya yatırıldığı toplantıda bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Toplantıda ayrıca çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin genişletmenin yolları ele alındı.

İran, Türkmenistan'ın üçüncü en önemli dış ticaret ortağıdır ve iki ülkenin işbirliği temel olarak ulaştırma, transit, yol inşaatı, elektrik ve gaz üretimine odaklanıyor.